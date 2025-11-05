NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banner von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Banner-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Banner-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,39 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Banner-Aktie investiert hat, hat nun 13,814 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 60,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 829,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,07 Prozent.

Banner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at