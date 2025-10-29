Banner Aktie
WKN DE: A1JBAL / ISIN: US06652V2088
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Banner-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,544 Banner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,30 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 28.10.2025 auf 62,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,70 Prozent verringert.
Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
