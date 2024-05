NASDAQ Composite Index-Wert BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BE Semiconductor Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 01.05.2019 wurden BE Semiconductor Industries-Anteile an der Börse NASO gehandelt. Zur Schlussglocke war das BE Semiconductor Industries-Papier an diesem Tag 30,30 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die BE Semiconductor Industries-Aktie investiert hat, hat nun 33,003 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BE Semiconductor Industries-Aktie auf 133,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 410,89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 341,09 Prozent.

Der BE Semiconductor Industries-Wert an der Börse wurde auf 10,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at