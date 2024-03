NASDAQ Composite Index-Wert Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Big 5 Sporting Goods-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Big 5 Sporting Goods-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Big 5 Sporting Goods-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Big 5 Sporting Goods-Papier bei 7,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Big 5 Sporting Goods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,240 Big 5 Sporting Goods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 486,38 USD, da sich der Wert eines Big 5 Sporting Goods-Anteils am 25.03.2024 auf 3,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 51,36 Prozent.

Big 5 Sporting Goods war somit zuletzt am Markt 80,97 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at