NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die BlackBerry-Aktie bei 6,32 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in das BlackBerry-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,228 BlackBerry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 060,13 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 27.10.2025 auf 6,70 CAD belief. Mit einer Performance von +6,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,94 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at