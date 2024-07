NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,66 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,897 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,91 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 09.07.2024 auf 26,92 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 104,91 USD, was einer positiven Performance von 4,91 Prozent entspricht.

Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 456,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at