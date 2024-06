NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,97 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investierten, hätten nun 32,289 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.06.2024 868,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,14 Prozent eingebüßt.

Alle Capital City Bank Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 463,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at