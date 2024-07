NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.07.2023 wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Central Garden Pet-Anteile an diesem Tag 33,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 302,376 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 38,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 753,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17,53 Prozent.

Insgesamt war Central Garden Pet zuletzt 2,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

