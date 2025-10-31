Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel wäre ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren heute wert
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 31,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,023 Central Garden Pet-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 999,43 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 30.10.2025 auf 31,21 USD belief. Mit einer Performance von -0,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 1,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
