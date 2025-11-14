NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 14.11.2024 wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Central Garden Pet-Aktie bei 36,76 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 2,720 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 31,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 13,11 Prozent gesunken.

Central Garden Pet wurde am Markt mit 1,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at