Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Frühes Investment
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Central Garden Pet-Papier 11,71 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 853,940 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Anteile wären am 06.11.2025 26 711,23 USD wert, da der Schlussstand 31,28 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 1,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
