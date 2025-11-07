Central Garden & Pet Aktie

WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

<
Frühes Investment 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Central Garden Pet-Papier 11,71 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 853,940 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Anteile wären am 06.11.2025 26 711,23 USD wert, da der Schlussstand 31,28 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +167,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.

Analysen zu Central Garden & Pet Co.

Aktien in diesem Artikel

Central Garden & Pet Co. 27,00 0,00% Central Garden & Pet Co.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

