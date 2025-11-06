NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIENA-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das CIENA-Papier an diesem Tag bei 68,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,460 CIENA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 195,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,85 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 25,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at