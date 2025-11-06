CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|CIENA-Anlage im Blick
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CIENA-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das CIENA-Papier an diesem Tag bei 68,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CIENA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,460 CIENA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 195,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,85 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 25,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu CIENA Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|174,40
|11,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.