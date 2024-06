NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cintas von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cintas-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cintas-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 63,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,572 Cintas-Aktien. Die gehaltenen Cintas-Aktien wären am 07.06.2024 1 072,26 USD wert, da der Schlussstand 682,17 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 972,26 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 69,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at