NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cogent Communications-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investierten, hätten nun 25,800 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Cogent Communications-Papiere wären am 12.12.2023 1 805,21 USD wert, da der Schlussstand 69,97 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 80,52 Prozent.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 3,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at