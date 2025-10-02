NASDAQ Composite Index

22 844,05
88,89
0,39 %
NASDAQ Composite-Kursverlauf 02.10.2025 22:34:53

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Der NASDAQ Composite befand sich am Abend im Aufwind.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent auf 22 844,05 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,575 Prozent fester bei 22 885,90 Punkten, nach 22 755,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 729,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 900,60 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 279,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 393,13 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2024, den Stand von 17 925,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,48 Prozent aufwärts. Bei 22 900,60 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 33,96 Prozent auf 2,13 USD), Compugen (+ 10,00 Prozent auf 1,76 USD), Innodata (+ 6,13 Prozent auf 87,41 USD), PetMed Express (+ 6,12 Prozent auf 2,60 USD) und AngioDynamics (+ 6,05 Prozent auf 11,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-8,06 Prozent auf 8,90 USD), Integra LifeSciences (-5,16 Prozent auf 13,97 USD), AXT (-4,28 Prozent auf 4,70 USD), Consumer Portfolio Services (-3,95 Prozent auf 7,30 USD) und Synopsys (-3,61 Prozent auf 471,15 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 675 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,861 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leicht im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. An den US-Börsen ging es aufwärts. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

