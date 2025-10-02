NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt nachmittags zu

Der NASDAQ Composite befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,32 Prozent fester bei 22 828,36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,575 Prozent fester bei 22 885,90 Punkten in den Handel, nach 22 755,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 729,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22 900,60 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,987 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 02.09.2025, den Stand von 21 279,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 393,13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 02.10.2024, einen Wert von 17 925,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 18,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22 900,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 33,96 Prozent auf 2,13 USD), Compugen (+ 8,75 Prozent auf 1,74 USD), AngioDynamics (+ 8,13 Prozent auf 11,97 USD), Innodata (+ 6,64 Prozent auf 87,83 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5,77 Prozent auf 0,71 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Amtech Systems (-10,12 Prozent auf 8,70 USD), Integra LifeSciences (-5,84 Prozent auf 13,87 USD), Donegal Group B (-5,23 Prozent auf 15,75 USD), SIGA Technologies (-3,36 Prozent auf 8,92 USD) und TransAct Technologies (-3,35 Prozent auf 5,19 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 650 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,861 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at