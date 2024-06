NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 05.06.2021 wurden CRESUD-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CRESUD-Aktie bei 6,58 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152,005 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 8,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 345,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,52 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at