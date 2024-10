NASDAQ Composite Index-Wert Cumulus Media A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cumulus Media A von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Cumulus Media A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.10.2023 wurde die Cumulus Media A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cumulus Media A-Papier bei 5,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 198,413 Cumulus Media A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 250,00 USD, da sich der Wert eines Cumulus Media A-Papiers am 21.10.2024 auf 1,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -75,00 Prozent.

Cumulus Media A wurde am Markt mit 21,63 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

