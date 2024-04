NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in F5 Networks gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 146,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,816 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 306,59 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Anteils am 08.04.2024 auf 191,69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,66 Prozent angewachsen.

F5 Networks wurde am Markt mit 11,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at