Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell im Minus.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 22 580,25 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 22 764,40 Punkte an der Kurstafel, nach 22 670,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 886,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 495,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,007 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 333,96 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 16.07.2025, bei 20 730,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 367,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 119,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JB Hunt Transportation Services (+ 20,74 Prozent auf 167,63 USD), AXT (+ 6,75 Prozent auf 4,90 USD), Resources Connection (+ 5,68 Prozent auf 4,65 USD), Oracle (+ 5,39 Prozent auf 320,00 USD) und Werner Enterprises (+ 5,29 Prozent auf 27,67 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen F5 Networks (-12,75 Prozent auf 288,57 USD), Zions Bancorporation (-10,94 Prozent auf 48,12 USD), Microvision (-9,35 Prozent auf 1,26 USD), Geospace Technologies (-8,33 Prozent auf 21,91 USD) und Great Southern Bancorp (-7,47 Prozent auf 57,61 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 311 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,754 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

