First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Rentables First Financial Bancorp-Investment?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr bedeutet
Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 28,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 355,492 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 23,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 407,39 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 407,39 USD entspricht einer negativen Performance von 15,93 Prozent.
First Financial Bancorp war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.mehr Nachrichten
Analysen zu First Financial Bancorp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Financial Bancorp.
|24,03
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.