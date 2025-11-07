First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables First Financial Bancorp-Investment? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen First Financial Bancorp-Einstiegs gewesen.

Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 28,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 355,492 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 23,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 407,39 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 407,39 USD entspricht einer negativen Performance von 15,93 Prozent.

First Financial Bancorp war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Financial Bancorp.mehr Nachrichten

Analysen zu First Financial Bancorp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

First Financial Bancorp. 24,03 1,61% First Financial Bancorp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen