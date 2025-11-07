NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen First Financial Bancorp-Einstiegs gewesen.

Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das First Financial Bancorp-Papier bei 28,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 355,492 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 23,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 407,39 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 407,39 USD entspricht einer negativen Performance von 15,93 Prozent.

First Financial Bancorp war somit zuletzt am Markt 2,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

