First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,28 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,867 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 23,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 220,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,10 Prozent.
First Financial Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!