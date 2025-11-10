IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Investmentbeispiel
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IMAX-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 13,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,993 IMAX-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 34,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 516,79 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 516,79 USD entspricht einer Performance von +151,68 Prozent.
Insgesamt war IMAX zuletzt 1,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!