NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMAX-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IMAX-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 13,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,993 IMAX-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 34,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 516,79 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 516,79 USD entspricht einer Performance von +151,68 Prozent.

Insgesamt war IMAX zuletzt 1,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at