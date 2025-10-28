NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.10.2022 wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuitive Surgical-Anteile bei 244,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,957 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Aktien wären am 27.10.2025 22 577,41 USD wert, da der Schlussstand 551,25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125,77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich jüngst auf 195,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at