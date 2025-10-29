NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.10.2024 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 39,71 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,183 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 852,68 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 28.10.2025 auf 73,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,27 Prozent zugenommen.

Ionis Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at