Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Ionis Pharmaceuticals-Investment im Blick
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 29.10.2024 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 39,71 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,183 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 852,68 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 28.10.2025 auf 73,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,27 Prozent zugenommen.
Ionis Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!