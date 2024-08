NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KLA-Tencor gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die KLA-Tencor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 319,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investierten, hätten nun 3,125 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2024 auf 811,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 536,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 153,64 Prozent erhöht.

KLA-Tencor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 110,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at