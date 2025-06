NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich an Nulllinie

Heute herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Der NASDAQ 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 21 719,69 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,122 Prozent auf 21 745,50 Punkte an der Kurstafel, nach 21 719,08 Punkten am Vortag.

Bei 21 660,52 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 21 863,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,291 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 21 427,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 483,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 908,86 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,55 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 7,09 Prozent auf 74,95 USD), Enphase Energy (+ 4,18 Prozent auf 36,38 USD), Datadog A (+ 4,17) Prozent auf 130,04 USD), Intel (+ 3,32 Prozent auf 21,49 USD) und Lucid (+ 3,26 Prozent auf 2,22 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AppLovin A (-4,46 Prozent auf 344,37 USD), Lululemon Athletica (-2,78 Prozent auf 228,65 USD), Diamondback Energy (-2,71 Prozent auf 148,78 USD), KLA-Tencor (-2,45 Prozent auf 871,16 USD) und Workday A (-2,40 Prozent auf 236,88 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 709 290 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,087 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,22 Prozent gelockt.

