NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in KLA-Tencor abgeworfen

Vor Jahren in KLA-Tencor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 100,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,991 KLA-Tencor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.09.2023 441,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 445,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +341,15 Prozent.

KLA-Tencor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at