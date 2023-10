NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MKS Instruments-Aktie 113,21 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,883 MKS Instruments-Aktien im Depot. Die gehaltenen MKS Instruments-Papiere wären am 24.10.2023 64,23 USD wert, da der Schlussstand 72,71 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 64,23 USD entspricht einer negativen Performance von 35,77 Prozent.

Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 4,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at