20.08.2025 16:04:36
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MKS Instruments von vor einem Jahr bedeutet
Am 20.08.2024 wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MKS Instruments-Papier bei 117,07 USD. Bei einem MKS Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,854 MKS Instruments-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2025 86,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100,68 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 6,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
