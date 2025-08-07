Pluszeichen in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,35 Prozent auf 21 242,70 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 21 325,01 Punkte an der Kurstafel, nach 21 169,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21 408,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21 090,05 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 1,86 Prozent zu. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2025, bei 20 412,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 738,16 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 16 195,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 457,48 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SIGA Technologies (+ 17,77 Prozent auf 8,55 USD), Veeco Instruments (+ 15,05 Prozent auf 22,94 USD), Amtech Systems (+ 13,11 Prozent auf 5,09 USD), Park-Ohio (+ 12,57 Prozent auf 18,00 USD) und MKS Instruments (+ 10,21 Prozent auf 98,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Cogent Communications (-19,46 Prozent auf 35,34 USD), Ultralife Batteries (-17,03 Prozent auf 6,77 USD), Astronics (-15,15 Prozent auf 30,01 USD), Scientific Games (-14,35 Prozent auf 77,87 USD) und Trend Micro (-10,99 Prozent auf 58,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 676 246 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,725 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

