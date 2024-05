NASDAQ Composite Index-Wert Nektar Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nektar Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nektar Therapeutics-Aktien verlieren können.

Am 10.05.2019 wurden Nektar Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 287,439 Nektar Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.05.2024 auf 1,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 459,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 95,40 Prozent eingebüßt.

Nektar Therapeutics war somit zuletzt am Markt 301,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at