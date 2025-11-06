Open Text Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Open Text-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Open Text-Anteile bei 30,93 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 323,311 Open Text-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 339,15 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 05.11.2025 auf 53,63 CAD belief. Das entspricht einer Zunahme von 73,39 Prozent.
Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,38 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
