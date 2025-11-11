Paccar Aktie

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

Lukrative Paccar-Investition? 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Paccar eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Zum Handelsende stand das Paccar-Papier an diesem Tag bei 60,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,352 Paccar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 465,57 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 10.11.2025 auf 98,98 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,66 Prozent erhöht.

Paccar war somit zuletzt am Markt 52,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
