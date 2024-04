NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.04.2021 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 36,31 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 275,406 Anteile im Depot. Die gehaltenen Park-Ohio-Papiere wären am 29.04.2024 6 763,98 USD wert, da der Schlussstand 24,56 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 32,36 Prozent.

Park-Ohio war somit zuletzt am Markt 315,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at