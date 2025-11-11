PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|Frühe Investition
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PDF Solutions-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,066 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 27,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 815,09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,49 Prozent abgenommen.
Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDF Solutions Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PDF Solutions Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PDF Solutions Inc.
|22,28
|-3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.