Frühe Investition 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PDF Solutions-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,066 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 27,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 815,09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,49 Prozent abgenommen.

Insgesamt war PDF Solutions zuletzt 1,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

