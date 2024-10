NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die QUALCOMM-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen QUALCOMM-Anteile an diesem Tag bei 74,35 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 13,450 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2024 2 237,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,73 Prozent angezogen.

Am Markt war QUALCOMM jüngst 185,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at