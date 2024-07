NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die QUALCOMM-Aktie bei 76,18 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 131,268 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen QUALCOMM-Papiere wären am 23.07.2024 25 380,68 USD wert, da der Schlussstand 193,35 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 153,81 Prozent zugenommen.

QUALCOMM wurde am Markt mit 217,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at