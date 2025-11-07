Razvitie industry Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Razvitie industry-Papier letztlich bei 2,00 BGN. Bei einem Investment von 10 000 BGN in das Razvitie industry-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 000,000 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 3,22 BGN (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 100,00 BGN wert. Das entspricht einem Plus von 61,00 Prozent.
Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,94 Mio. BGN.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
