WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

Rentabler Razvitie industry-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Razvitie industry-Papier letztlich bei 2,00 BGN. Bei einem Investment von 10 000 BGN in das Razvitie industry-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 000,000 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 3,22 BGN (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 100,00 BGN wert. Das entspricht einem Plus von 61,00 Prozent.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,94 Mio. BGN.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

