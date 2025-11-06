Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Investmentbeispiel
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ross Stores-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,216 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 162,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,58 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,06 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 52,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ross Stores Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Ross Stores Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ross Stores Inc.
|139,08
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.