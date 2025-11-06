NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ross Stores-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,216 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 162,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,58 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,06 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 52,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at