NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 80,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ross Stores-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,244 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,99 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 22.11.2023 auf 130,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ross Stores bezifferte sich zuletzt auf 44,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at