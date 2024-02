NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Aktie betrug an diesem Tag 87,81 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hat, hat nun 11,388 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Royal Gold-Aktien wären am 05.02.2024 1 272,98 USD wert, da der Schlussstand 111,78 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 27,30 Prozent gleich.

Am Markt war Royal Gold jüngst 7,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at