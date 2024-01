NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient

Am 02.01.2021 wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 106,36 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Royal Gold-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,020 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2023 11 372,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,96 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +13,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Royal Gold einen Börsenwert von 7,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at