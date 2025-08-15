NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ScanSource-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,912 ScanSource-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2025 auf 43,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,75 Prozent erhöht.

ScanSource wurde am Markt mit 993,82 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at