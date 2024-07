NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

SMC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Aktie betrug an diesem Tag 27 220,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,037 SMC-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 74 400,00 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 2 733,28 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +173,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 4,83 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at