SurModics Aktie
WKN: 914178 / ISIN: US8688731004
|SurModics-Anlage
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert SurModics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SurModics von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das SurModics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SurModics-Anteile an diesem Tag 38,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das SurModics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 259,808 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 156,40 USD, da sich der Wert eines SurModics-Anteils am 05.11.2025 auf 27,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SurModics bezifferte sich zuletzt auf 393,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SurModics Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu SurModics Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SurModics Inc.
|22,60
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.