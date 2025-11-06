SurModics Aktie

SurModics

WKN: 914178 / ISIN: US8688731004

06.11.2025

NASDAQ Composite Index-Wert SurModics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SurModics von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in SurModics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das SurModics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SurModics-Anteile an diesem Tag 38,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das SurModics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 259,808 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 156,40 USD, da sich der Wert eines SurModics-Anteils am 05.11.2025 auf 27,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SurModics bezifferte sich zuletzt auf 393,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SurModics Inc. 22,60 -1,74%

