NASDAQ Composite Index-Titel SurModics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SurModics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SurModics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 46,882 SurModics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 262,54 USD, da sich der Wert eines SurModics-Papiers am 29.10.2025 auf 26,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,25 Prozent angezogen.
Alle SurModics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 383,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
