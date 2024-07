NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Synopsys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Synopsys-Papier bei 38,94 USD. Bei einem Synopsys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 256,805 Synopsys-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2024 156 563,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 609,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 465,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Synopsys eine Börsenbewertung in Höhe von 92,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at