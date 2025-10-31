NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Take Two-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Take Two-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Take Two-Anteile an diesem Tag 161,72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,184 Take Two-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 252,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 563,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,31 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Take Two bezifferte sich zuletzt auf 46,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at