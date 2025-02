NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Trend Micro-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Trend Micro-Aktie bei 8 660,00 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 1,155 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2025 10 806,00 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 9 358,00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,06 Prozent.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,22 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at